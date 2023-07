Mansão de Taylor Swift nos Estados Unidos é invadida

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 15:38 Compartilhe

A cantora americana Taylor Swift teve sua mansão em Rhode Island, nos Estados Unidos invadida. O caso aconteceu na segunda-feira, 3, mas só foi divulgado pela imprensa internacional nesta sexta, 7. As informações são do “TMZ”.

A suspeita é uma mulher chamada Kimberly Meyer, de 54 anos, encontrada pela polícia no local. Ela, que já havia sido alertada para se afastar da propriedade, foi presa e acusada de invasão a domicílio. No entanto, já está em liberdade sob custódia e deve ir ao tribunal no dia 14 de julho.

Taylor está realizando a turnê “The Eras Tour”, que chegará ao Brasil em novembro. Contudo, uma fonte declarou ao “TMZ” que a cantora estava na mansão no dia da invasão, entretanto, não há informações de que estivesse no local no exato momento do ocorrido.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a residência da artista é invadida. Em 2019, um homem foi pego no local com um bastão, luvas e um pé de cabra.

