Mansão de Nicole Kidman em Los Angeles, de R$ 26,7 milhões, é alvo de criminosos

A atriz Nicole Kidman, 57 anos, teve sua mansão invadida por criminosos, no último final de semana. A propriedade, onde ela vive com o marido, o cantor country Keith Urban, 57, é localizada em Beverly Hills, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e está avaliada em US$ 4,7 milhões – o equivalente a R$ 26,7 milhões.

De acordo com o jornal americano The Post, nem a atriz, nem o marido estava na residência quando o crime aconteceu. A presença de invasores teria sido percebida por funcionários da mansão. Segundo o site TMZ, o criminoso teria ouvido a chegada de uma pessoa ao local e fugido.

A imprensa americana não informou, porém se objetos da casa foram levados. Ninguém foi preso.

O casal de famosos comprou a propriedade em 2008, de acordo com segundo o site de notícias Business Insider. O imóvel tem cinco quartos e quatro banheiros distribuídos em aproximadamente 370 metros quadrados, além de uma piscina, pátios e um deck no segundo andar.

Kidman e Urban também possuem uma mansão de US$ 3,4 milhões (R$ 19,3 milhões) em Nashville, duas casas na Austrália e um condomínio de US$ 10 milhões (R$ 56,9 milhões) na cidade de Nova York.

A atriz hollywoodiana e o cantor country se casaram em junho de 2006 e são pais de duas meninas: Sunday, 16, e Faith, 13. Kidman também compartilha a filha adotiva Isabella, 32, e o filho adotivo Connor, 30, com seu ex-marido, o ator Tom Cruise, de quem se divorciou em 2001, após 11 anos de casamento.