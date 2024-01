Mansão de Latino em leilão não é arrematada e dívida milionária do cantor aumenta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/01/2024 - 8:49 Para compartilhar:

Faz um bom tempo que o cantor Latino, 50, enfrenta dívidas milionárias. Devendo um total de R$ 723.988,49, ele teve obrigatoriamente sua mansão confiscada e leiloada para a quitação do valor em dezembro de 2023. O famoso não teve sucesso com a venda do imóvel avaliado em 7.730.000,00.

+Saiba quem era o ator de ‘Indiana Jones’ que morreu com as filhas em acidente de avião

+Atitudes de Bruna Biancardi reforçam possível terceira paternidade de Neymar; entenda

Latino desembolsou um pouco mais de R$ 200 mil para arcar com parte da dívida. Segundo a assossiação dos moradores em comunicação à Justiça, o valor havia chegado a R$ 403.988,49, mas não foi o bastante para ele permanecer com a casa. Também foram feitos outros depósitos, totalizando R$ 320 mil.

A Justiça teme que por não haver qualquer tipo de contrato para o parcelamento da dívida, corra o risco dos depósitos serem em vão ao final da ação. Sendo assim, eles determinaram que Latino pare com as realizações do pagamento da dívida para evitar problemas futuros.

A dívida do cantor Latino se deu por conta de diversas faltas de pagamento para obrigações fiscais. Ele até tentou fazer um acordo de parcelamento, mas o pedido foi negado pela associação de moradores.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias