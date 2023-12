Mansão de Ivo Noal, apontado como maior bicheiro de SP, vai a leilão por R$ 22 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2023 - 19:18 Para compartilhar:

Uma mansão de Ivo Noal, apontado pela polícia como um dos maiores bicheiros de São Paulo, localizada na Praia da Feiticeira, em Ilhabela, no litoral norte do Estado, vai a leilão para pagar dívidas de pensão alimentícia. O imóvel de 42 mil m², avaliado em R$ 21,9 milhões, entra em disputa nesta sexta-feira, 15, em pregão virtual pela Mega Leilões. Até a manhã desta quinta-feira, haviam 14 interessados já habilitados para o pregão.

Noal morreu aos 88 anos, no dia 12 de novembro, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e o imóvel faz parte de seu espólio (bens de herança).

O leilão da casa de veraneio de Ivo Noal, que a polícia paulista já considerou o “Rei do Jogo do Bicho”, foi autorizado pela 1ª Vara de Sucessões e Família de Marília, no interior de São Paulo. O valor arrecadado será usado para o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 612 mil (atualizado até agosto) devida a um neto dele. A ação foi proposta em 2013 pelos advogados Oswaldo Segamarchi Neto e Manoel Manzano Junior.

De acordo com Segamarchi, os valores alimentícios foram cobrados inicialmente do pai do rapaz, Ivo Noal Filho. “Como ele se negava a pagar, a Justiça expediu mandado de prisão. Para evitar que o filho fosse preso, Ivo Noal assumiu formalmente a responsabilidade pela dívida”, explicou.

Ainda assim, não houve pagamento e a casa do avô em Ilhabela foi penhorada. Em 2021, segundo o advogado, para evitar que o imóvel fosse arrematado em leilão, foi efetuado o pagamento de R$ 750 mil, valor do débito apurado até aquela data. Desde então, os créditos alimentícios do neto voltaram a se acumular.

A mansão de veraneio, um imóvel em estilo colonial, construído em 1697, foi adquirida pelo bicheiro em 1985. De acordo com o edital do leilão, a casa é ligada a um engenho de cana-de-açúcar com roda d’água, alambique e outra casa residencial. O imóvel tem piscina e acesso exclusivo à praia. A propriedade é conhecida pelo nome de Fazenda São Mathias.

Com a morte de Ivo Noal, o imóvel está entre os bens disputados pelos seus seis filhos e descendentes. A família do bicheiro tem a possibilidade de evitar o leilão pagando a dívida, através de depósito judicial. Caso a mansão não seja arrematada durante o primeiro pregão, que vai até o dia 19, uma segunda praça está marcada para o dia 9 de fevereiro de 2024, por 60% do valor de avaliação, ou seja, cerca de R$ 13,2 milhões.

Ivo Noal morreu de infecção por coronavírus, infecção bacteriana, acidente vascular encefálico isquêmico e insuficiência cardíaca, segundo a certidão de óbito. O corpo foi cremado da Vila Alpina, na capital.

A polícia considerava Ivo Noal o maior banqueiro do jogo do bicho no Estado de São Paulo. Proibido no Brasil desde 1946, esse jogo de azar é uma prática considerada contravenção penal.

O “Rei do Jogo do Bicho” acumulou fortuna, mas também foi preso diversas vezes, suspeito de crimes decorrentes dessa atividade. O bicheiro também foi investigado por, supostamente, transformar mansões em cassinos.

Noal teve vários negócios e empresas, entre eles uma fábrica de utensílios domésticos e uma construtora. Em 1998, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou uma condenação de Ivo Noal a um ano de prisão em regime aberto. Ele também foi investigado pela Polícia Federal por sonegação de impostos. Nos últimos anos, o bicheiro, que era formado em Direito, levou vida discreta na capital paulista. Em 2019, ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).

A ação judicial em que são cobrados os débitos alimentícios do bicheiro e seu filho corre em segredo de Justiça. A reportagem entrou em contato com o advogado de Ivo Noal e dos seus familiares, Renato Maldonado Terzenov, e aguarda retorno.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias