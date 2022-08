Mansão de Hebe Camargo na praia está à venda e fotos impressionam

A mansão de praia da apresentadora Hebe Camargo, que faleceu em 2012, foi colocada à venda por R$18 milhões. Localizada na Tabatinga, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, as fotos da casa viralizaram nas redes sociais, nessa segunda-feira (1).







Segundo informações da revista ‘Casa Vogue‘, o imóvel tem dois andares em 360 m² de área construída e 800 m² de terreno. O primeiro patamar possui três suítes, jardim de inverno, hall, dois ambientes com living-room, cozinha, área de serviço lavabo, home theater. O segundo, possui outras duas suítes e uma varanda com vista para o mar. Além disso, a mansão conta com área de lazer gourmet, spa elevado e piscina.