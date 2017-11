Mansão de Clodovil vai à leilão em Ubatuba (SP)

A mansão do estilista Clodovil Hernandes, localizada em Ubatuba, no litoral de São Paulo, a 232 km da capital paulista, está à venda em um leilão com lances a partir de R$ 900 mil. O imóvel está construído em um terreno de 4,375 mil metros quadrados localizado no Bairro do Léo, área de preservação ambiental. O interessado na propriedade, avaliada em R$ 1,5 milhão, tem até as 13h17 desta quinta-feira, 30, para realizar o lance.

Em abril de 2012, o leilão de bens do estilista arrecadou R$ 372 mil, o dobro do esperado na época pelos organizadores. Uma gravata de brilhantes, oferecida por R$ 10,8 mil, foi arrematada por R$ 46 mil. Clodovil, que foi deputado federal, morreu no dia 7 março de 2009, em Brasília, após sofrer um acidente vascular cerebral e uma para cardíaca.