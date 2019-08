Mansão de Chiquinho Scarpa empaca

Chiquinho Scarpa, como é tratado pelos amigos Francisco Scarpa Filho, está sofrendo as consequências da crise no setor de imóveis. Há oito anos ele tenta vender a mansão em que mora no nobre bairro paulistano do Jardim Europa – vive lá desde que nasce. O preço da casa é R$ 120 milhões, mas ele decidiu fazer um desconto porque crise é crise. Diminuiu o valor em R$ 57 milhões. Pois é, crise é crise para todo mundo. Ainda assim, a R$ 63 milhões, está difícil vender. Descontos e preços são próprios da faixa econômica e social de cada brasileiro. Que ninguém fique penalizado porque a mansão encalhou. São 13 milhões de desempregados, que jamais iam querer comprar essa casa, ainda que estivessem trabalhando. Mas hoje eles querem mesmo é emprego e comida.

