Mansão de Cafu, avaliada R$27 milhões, vai a leilão para pagar dívidas com financeiras e bancos

O ex-jogador de futebol Cafu, 53 anos, está com o nome sujo na praça e prestes a perder sua mansão, um imóvel avaliado em R$27 milhões, que deve ir a leilão.

De acordo o site do jornal Extra, o pentacampeão mundial estaria com dívidas milionárias com diversos bancos e financeiras. Segundo a publicação, ele tem empréstimos e outras pendências nas instituições.

O leilão do imóvel visa quitar os débitos em aberto. A mansão do ex-craque está localizada no bairro de Alphaville, área nobre de São Paulo, e possui 2 mil m².

O imóvel será leiloado em setembro, segundo afirma o site.

A mansão do ex-atleta já foi alvo de uma ordem de despejo, mas Cafu conseguiu reverter a decisão judicial.

Em dezembro último, a justiça havia considerado favorável o processo aberto por dois empresários que emprestaram R$ 1 milhão ao ex-jogador, em 2017, para investir em sua empresa de agenciamento esportivo.

Pelo acordo, o valor deveria ser pago em três parcelas, acrescidas de R$ 160 mil de juros e correção.

Cafu reconheceu a existência da dívida, mas contestou os juros e, com isso, conseguiu permanecer na mansão.

Essa não é a primeira vez que um imóvel do ex-atleta é alvo de ação judicial. Um sobrado de Cafu localizado na região do Morumbi, também em São Paulo, foi arrematado por R$ 333 mil num leilão judicial, para quitar outra dívida de R$ 11 milhões.

