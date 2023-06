Mansão de Berlusconi na Itália conta com mausoléu

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/06/2023 - 13:01 Compartilhe

MILÃO, 13 JUN (ANSA) – Existe um mausoléu pronto para ser usado nos subterrâneos do jardim da Villa San Martino, mansão do ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi em Arcore, nos arredores de Milão.

O espaço está vazio desde que foi concluído, em 1993, mas é improvável que o ex-primeiro-ministro seja sepultado ali após seu funeral de Estado, marcado para esta quarta-feira (14).

O mausoléu foi projetado pelo aclamado escultor Pietro Cascella (1921-2008) depois da morte do pai de Berlusconi, Luigi, em 1989, e representa a abóbada celeste.

“Ele me disse: ‘Não me faça uma coisa mórbida com caveiras e ossos cruzados'”, contou Cascella certa vez. A estrutura, feita com mármore branco dos Alpes Apuanos, é composta por um lance de escadas que leva a um vestíbulo com uma porta de pedra que dá acesso à cripta.

No centro, está um sarcófago branco feito para Berlusconi. As paredes internas são decoradas com um friso representando correntes, símbolo da família. No entanto, uma lei na Itália proíbe que corpos sejam sepultados fora de cemitérios. (ANSA).

