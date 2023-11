Mansão de Angélica repercute após estreia de programa e choca internautas pelo tamanho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2023 - 13:24 Para compartilhar:

No domingo, 26, aconteceu a estreia do primeiro episódio do “Angélica: 50 & Tanto”, programa comandado por Angélica, 49, no Globoplay. A atração, que tem sido assunto nas redes sociais por contar com a presença de muitas famosas, também está dando o que falar por ser gravada na mansão da apresentadora, localizada num bairro nobre na zona sul do Rio de Janeiro.

O terreno tem cerca de 4.000 m² e conta com uma capela ecumênica, cinema, piscinas, churrasqueira e um amplo jardim com vista para a Pedra da Gávea. A porta da entrada da casa foi um dos pontos repercutidos pelos usuários do X (antigo Twitter).

“Chocado com o tamanho da porta da casa da Angélica”, escreveu um internauta. “Mano, só a porta da casa da Angélica já é maior que o meu apê”, disse outro.

O tamanho da casinha de bonecas de Eva, filha de Angélica e Luciano Huck, também chamou atenção dos telespectadores. “A casinha de boneca da Eva, filha da Angélica é maior que meu apto de 2/4 da Direcional”, escreveu uma usuária.

