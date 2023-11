Mansão de Ana Hickmann em Itu deverá ser usada para pagamento de dívida milionária

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/11/2023 - 17:11 Para compartilhar:

Na manhã desta segunda-feira, 27, o Banco Safra protocolou na Justiça de São Paulo uma petição informando ter realizado, na última sexta-feira, 24, averbação premonitória na matrícula da casa em que Ana Hickmann reside em Itu, no interior de São Paulo.

Com isso, o imóvel da apresentadora, que tem 2.600 m², deverá ser usado para pagamento de dívida que já soma R$ 1,6 milhão. As informações são do colunista Leo Dias.

No caso de a apresentadora conseguir vender o imóvel, o valor correspondente à dívida será bloqueado para pagar a instituição bancária.

A mansão onde Ana Hickmann vivia com o marido era o último imóvel conhecido por ela sem nenhuma restrição para venda. Antes da casa, o Banco Safra já havia realizado o mesmo procedimento com outros bens da apresentadora e de seu marido, Alexandre Correa: um apartamento no bairro Perdizes, zona oeste da capital, e um terreno no Pacaembu, à venda por R$ 6,5 milhões.

Há, ainda, um apartamento na Pompéia e cinco veículos bloqueados pela cooperativa Sicredi, que cobra R$ 2,5 milhões dos dois, que são sócios em uma empresa.

Averbação premonitória

Não impede a venda do bem, sendo apenas uma notificação no registro do imóvel em cartório – ou de veículo no Detran – de que o bem está destinado a pagamento de dívida. Serve para alertar ao eventual comprador de que parte do dinheiro a ser pago terá que ser destinado ao credor da dívida.

