Mansão à venda por R$ 13 milhões: saiba quanto Glória Maria deixou de herança para as filhas

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 20/03/2024 - 12:56 Para compartilhar:

A apresentadora Gloria Maria, que morreu em 2023 vítima de um câncer de pulmão, deixou, além de familiares, amigos, colegas de trabalho e fãs, duas filhas: Maria e Laura, de 16 e 15 anos. Com a partida da jornalista, que trabalhou mais de 50 anos da televisão brasileira, ela deixou para as herdeiras um patrimônio milionário.

Nesta quarta-feira, 20, foi noticiado na mídia que a mansão de Gloria, que fica localizada na zona sul do Rio de Janeiro, está à venda por R$ 13 milhões, com IPTU mensal de R$ 3,5 mil.

O imóvel tem 1.100 metros quadrados, cinco quartos, nove banheiros, biblioteca, piscina, hidromassagem, academia, bar, sauna, jardim de inverno, salão de jogos, dois terraços e mais de 15 cômodos.

Com a mansão à venda por R$ 13 milhões, a IstoÉ Gente foi procurar saber o valor do patrimônio de Gloria Maria e te conta abaixo. Confira!

Qual o valor do patrimônio de Glória Maria?

Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde É Suas”, Glória Maria deixou uma fortuna estimada em R$ 50 milhões, que será dividida entre as filhas Maria e Laura.

Já de acordo com o portal Terra, antes de morrer, a comunicadora recebia cerca de R$ 300 mil de salário da TV Globo, com quem renovou o contrato um pouco antes de seu afastamento para tratar do câncer, há cerca de três meses.

Quem ficará com as filhas de Glória Maria?

Segundo informações do colunista Alessandro Lo-bianco, do programa “A Tarde É Sua”, Glória teria colocado no testamento – dias antes de morrer – a amiga Regina Casé como tutora das meninas. Além da atriz, Bruno Astuto, Julia Azevedo e Caio Nabuco, os padrinhos de Maria e Laura também foram escolhidos para cuidar delas.

Já de acordo com a coluna de Leo Dias, do site Metrópoles, o economista Paulo Mesquita, amigo de longa data da Glória Maria deve exercer o papel de cuidar das filhas da comunicadora.

“Paulo era visto como a figura paterna das meninas. Maria e Laura chamam Paulo de ‘pai’”, informou Dias.

Adoção Em 2009, Maria e Laura foram adotadas por Glória Maria, quando ela conheceu as meninas durante trabalho voluntário na Bahia, feito durante um de seus anos sabáticos.

