Manoel supera Gum no ranking dos maiores zagueiros-artilheiros da história do Brasileiro Camisa 26 do Fluminense está entre os dez defensores com mais gols na Série A em todos os tempos

Nem só dos gols de Cano vive o Fluminense. Neste domingo, no empate em 2 a 2 com o São Paulo, no Morumbi, o atacante argentino passou em branco, porém, um outro artilheiro foi decisivo: Manoel. De cabeça, o zagueiro anotou o tento que garantiu mais um ponto fora de casa para o Tricolor Carioca. Esse foi o terceiro gol do jogador apenas neste Campeonato Brasileiro e o sexto na temporada.

> GALERIA: O mercado abriu! Veja os clubes que mais contrataram para esta janela até aqui

O camisa 26 das Laranjeiras agora é o 8º zagueiro com mais bolas na rede no Brasileirão em todos os tempos. São 19 gols anotados em 271 partidas atuando por Athletico Paranaense, Cruzeiro, Corinthians e Fluminense. Manoel superou, inclusive, um ídolo tricolor: Gum. Atualmente jogando a Série B pelo CRB, o defensor bicampeão brasileiro pelo clube – 2010 e 2012 – marcou 18 vezes e está em 10º no ranking.

Contratado no ano passado, Manoel agora soma oito gols e duas assistências em somente 50 jogos com a camisa tricolor. Uma média impressionante para um zagueiro de uma participação direta em gol a cada cinco atuações.

ZAGUEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO



1º – Réver – 34 gols

2º – Leonardo Silva – 33 gols

3º – Júnior Baiano – 29 gols

4º – Índio – 28 gols

Antônio Carlos – 28 gols

5º – Chicão – 24 gols

6º – Juninho – 21 gols

7º – Thiago Heleno – 20 gols

8º – Manoel – 19 gols

Rodrigo – 19 gols

10º – Gum – 18 gols

Durval – 18 gols

Edu Dracena – 18 gols

Sandro Barbosa – 18 gols

E MAIS: