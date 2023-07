Manoel Soares ‘usa jornalista’ como forma de alfinetar Patrícia Poeta; entenda

“Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês. Aos colegas e amigos que que ficam meus votos de felicidade. Aos novos que estão chegando, bem vindos à minha vida”, concluiu.

Globo se pronuncia

Em nota divulgada à imprensa, a Globo confirmou a saída de Manoel Soares da empresa. Leia abaixo a nota na íntegra:

“O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.”