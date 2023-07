Manoel Soares se dedica a projetos sociais após deixar Globo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 18:04 Compartilhe

Os fãs que torciam pelo sucesso de Manoel Soares à frente do Encontro (TV Globo) foram pegos de surpresa com a notícia de sua saída da emissora, na última sexta-feira (23).

Apesar de recente, o jornalista já está se dedicando a outros projetos. É que, agora, Manoel Soares está mais focado em organizações sociais das quais ele já fazia parte.

Ao deixar o comando do matinal ao lado de Patrícia Poeta e, também, do Papo de Segunda (GNT), o comunicador vai ter mais tempo para se dedicar às ações da Central Única das Favelas (CUFA), uma ONG que atua em múltiplas discussões e promove atividades nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura e cidadania.

Fundada em 1999 por jovens negros da favela Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, a Cufa está presente em todo Brasil e mais 15 países.

“Se tem uma coisa que eu amo fazer é partilhar vivências. Hoje, tive a oportunidade de bater um papo maravilhoso com mais de 100 jovens de todo o Brasil que fazem parte da escola e ONG social Programadores do Amanhã, que forma em tecnologia meninos e meninas negras. Foi uma conversa franca, porém cheia de entusiasmo e esperança no futuro. Que honra e que projeto lindo”, contou ele, há cercade dois meses, durante uma das ações de diálogo da ONG.

No Instagram, os fãs do jornalista puderam conferir a mudança em sua biografia. Anteriormente como “apresentador”, agora como “pai, escritor e ativista social”.

