Manoel Soares revela que foi morador de rua e segurança de travestis

Em entrevista ao podcast Podpah, Manoel Soares, de 43 anos, revelou que foi morador de rua em Porto Alegre. Natural de Salvador, o apresentador do programa “Encontro”, da Globo, se mudou em 1997 para o Rio Grande do Sul e ficou lá até 2016.

“Por volta de 1999, o emprego que a gente recebeu caiu, a gente ficou sem nada. Meu irmão, que tinha ido junto comigo, voltou e eu virei morador de rua. Tinha 19 para 20 anos. Na zona norte de Porto Alegre tinha um viaduto e comecei a dormir ali. Deitava ali umas 11 horas da noite, 5 horas da manhã os caminhões já começavam a roncar, você já levantava e dava uma ajeitada. Fiquei uns quatro meses nessa pele”, explicou Manoel.

“Na noite, você acaba descobrindo formas de se sustentar. Tinha uns travestis na rua da frente que ninguém cuidava ‘deles’. Os homofóbicos iam lá, tacavam pedra ‘neles’ e tal. ‘Eles’ me chamaram para, se alguém fizesse alguma coisa com ‘eles’, era para eu correr atrás dos caras”, acrescentou, referindo-se equivocadamente às travestis no gênero masculino.

“Eu era segurança de travestis na noite. ‘Os caras’ lá se prostituindo, na rua Francisco Trein, ficava um pouco mais à frente… A gente está falando de um cara de 20 e poucos anos, negão, grandão, sem nenhuma malícia de vida”, finalizou Manoel Soares.