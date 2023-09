Manoel Soares relembra tempos de escola e diz ter sido expulso três vezes: ‘Convidado a me retirar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2023 - 14:26 Compartilhe

Manoel Soares, 44 anos, relembrou os tempos de criança e contou ter sido um aluno muito levado. De tão agitado que era durante a infância, ele acabou sendo expulso da escola, não uma, mas três vezes.

Nesta terça-feira, 19, o jornalista foi o convidado de Otaviano Costa para o podcast Otalab, quando participou de uma brincadeira de perguntas e respostas e acabou fazendo a revelação.

“Expulso de escola eu fui”, começou dizendo o ex-apresentador do programa ‘Encontro’ (TV Globo).

Otaviano não se deu por satisfeito diante da resposta e quis saber mais.

“Quantas vezes?”, questionou o marido da atriz Flávia Alessandra.

“Oficialmente, três. Mas convidado a me retirar, umas cinco”, disparou Manoel Soares.

A pergunta surgiu quando o jornalista comentava suas travessuras ao lado dos amigos de juventude na Bahia.

“Alagava toda a rua e as pessoas colocavam pedras para pular e não pisar na água. A gente pegava pedaços de colchão, colocava o colchão como se fosse pedra, colocava terra em cima para as pessoas pisarem e afundarem o pé”, lembrou o apresentador.

Surpreso com os relatos, Otaviano Costa brincou com o convidado: “Achei que ele fosse falar rolimã”, disse o comandante do podcast

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias