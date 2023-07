Manoel Soares nega comportamento abusivo: ‘Estratégia para desqualificar homens negros’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 20:10 Compartilhe

Manoel Soares, apresentador do Encontro com Patrícia Poeta que foi demitido da Globo na última sexta-feira, 30, usou seu perfil no Instagram na tarde deste sábado, 1º, para publicar um comunicado esclarecendo possíveis boatos envolvendo os motivos de sua saída da emissora.

O jornalista disse que já esperava que notícias falsas fossem veiculadas, e destacou ter lido “absurdos” envolvendo seu nome. “Vamos acionar juridicamente todos que publicam e replicam essas mentiras para que respondam na Justiça. […] Estou indignado com esse tipo de covardia, mas tranquilo sobre a verdade das minhas ações e conduta”, afirmou.

“Não sou o primeiro nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros”, continuou Manoel Soares.

O ex-apresentador do Encontro e do Papo de Segunda (GNT) destacou ainda que saiu da Globo “com pagamento integral do contrato, e não com justa causa, como era de se esperar em casos de conduta inadequada”.

Por fim, Manoel Soares ainda destacou “gratidão ao Grupo Globo, que fez parte de uma longa jornada que me permitiu sair das ruas de Porto Alegre e chegar aos lares de milhões de brasileiros” e que pretende continuar contando a história do povo brasileiro em seus próximos projetos, ainda não definidos ou divulgados.

Vale destacar que Manoel Soares e Patricia Poeta protagonizaram cenas constrangedoras durante as exibições ao vivo do Encontro nos últimos meses.

O que diz Manoel Soares sobre sua saída da Globo

Confira abaixo a íntegra do pronunciamento de Manoel Soares.

“Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público através de sites e perfis de redes sociais, o que já era esperado.

Porém, é lamentável que alguns usem direitos sagrados do jornalismo, como sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo meu nome.

Vamos acionar juridicamente todos que publicam e replicam essas mentiras para que respondam na Justiça pelas suas palavras e ações.

Eu lamento pela tristeza que amigos e familiares estão passando por conta desse desrespeito. Peço a quem acompanha meu trabalho que não aceite essas provocações, não dê engajamento para essas mentiras, pois essas notícias falsas vivem disso.

Eu não sou o primeiro nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros. Já vi isso muitas vezes. E meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças. Não poderia ser diferente agora.

Minha saída em comum acordo com a Globo reflete nossa trajetória juntos, de respeito, profissionalismo e consulta de integridade, como toda relação trabalhista esta chegou ao fim e da melhor forma possível, com pagamento integral do contrato, e não com justa causa, como era de se esperar em casos de conduta inadequada.

Do ponto de vista pessoal, reafirmo minha gratidão ao grupo Globo, que fez parte de uma longa jornada que me permitiu sair das ruas de Porto Alegre e chegar aos lares de milhões de brasileiros para levar uma palavra de conforto e dignidade a tantas pessoas que raramente viram um igual em um espaço tão disputado.

Estou indignado com esse tipo de covardia, mas tranquilo sobre a verdade das minhas ações e conduta. Mentiras como essas podem poluir a imagem, mas não se sustentam. Mesmo assim, precisam e serão combatidas no campo jurídico.

Sigo com carinho e orgulho da trajetória que me trouxe até aqui e logo nos encontramos nos próximos projetos. O propósito de levar alegria e contar a história deste povo brasileiro segue firme e forte.





Manoel Soares”

Na tarde de sexta-feira, 30, dia em que a sua demissão da Globo foi anunciada, Manoel Soares também publicou um vídeo falando sobre a situação.

O que diz a Globo

Em nota divulgada à imprensa na última sexta, o canal não se aprofundou nos motivos que levaram ao desligamento do jornalista. Confira a íntegra:

“O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.”

