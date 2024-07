Manoel Soares diz que saída da TV Globo afetou sua família: ‘Traumática e dolorosa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 18:45 Para compartilhar:

O jornalista Manoel Soares, 48 anos, voltou a falar sobre a sua saída da TV Globo, ocorrida em junho de 2023, e revelou que o desligamento da emissora se deu de forma traumática, afetando inclusive, a sua família.

Na ocasião, o jornalista comandava o matinal “Encontro” ao lado de Patrícia Poeta, com quem teria tido atritos, segundo rumores que corriam na web quando os dois trabalhavam juntos.

Em entrevista no podcast Flow News, publicada no início deste mês, Soares disse ter recebido com tranquilidade o anúncio do fim de seu contrato com a emissora dos Marinho, mas destacou que a situação foi traumática.

“A minha saída da TV Globo é vista por mim com muita tranquilidade. Foi uma saída traumática? Foi! Foi traumático, doloroso, difícil para mim, para minha família, meus filhos sofreram bastante. Existe, sim, uma realidade financeira que teve que ser readequada”, observou ele.

O apresentador disse, ainda, que as abordagens da imprensa sobre a sua saída da TV Globo foram inconvenientes.

“Muitas coisas que eu vi realmente chatearam a mim e a minha família, só que eu tinha que proteger a minha consciência, e como a minha consciência estava de boa, falei ‘gente, tá tudo certo'”, relembrou ele.

Apesar dos momentos difíceis que encarou naquela ocasião, o apresentador garantiu não ter mágoas de seus ex-colegas na emissora.

“Eu não guardo mágoa de ninguém, peço às pessoas que respeitem os meus antigos colegas de trabalho. O espaço matinal da TV Globo é fundamental para que a informação seja levada. Ficar hostilizando aquela equipe que trabalha não é legal”, ponderou o jornalista.

Antes de ser desligado da empresa, Manoel Soares viu seu nome no centro de polêmicas. Ele e a colega Patrícia Poeta chegaram a divergir ao vivo e, segundo rumores, havia desavenças entre os dois nos bastidores.