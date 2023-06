Manoel Gomes, do hit ‘Caneta Azul’, denuncia ex-empresários por desvio de R$ 1 mi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/06/2023 - 16:11 Compartilhe

Manoel Gomes, que ficou conhecido com o hit ‘Azul Caneta’, registrou denúncia contra seus antigos empresários por desvio em suas contas.

De acordo com o cantor, teria havido desfalque de, ao menos, R$ 1 milhão.

Denunciados por estelionato, Joab Castro e seu filho, Leonardo Santana, negam as acusações. As informações são do programa Domingo Espetacular, da TV Record, do último final de semana.

Manoel Gomes virou fenômeno há quatro anos e desde então, era empresariado por Joab. Porém, a parceria foi rompida nos últimos meses.

De acordo com o artista, quando havia contratos de show, o empresário apresentava um valor diferente do acordado pelo contratante. Manoel, então, colocou a sua carreira aos cuidados do filho do empresário, Leonardo.

“Pensei que o filho dele ia ser melhor. Era maltratado também, agredia os fãs”, afirmou ele, que, diante da situação, decidiu encerrar os trabalhos, buscando uma outra pessoa para agenciá-lo.

A descoberta do suposto desfalque nas contas bancárias teria acontecido nos últimos tempos.

“Existem alguns indícios, alguns documentos que mostram por exemplo valores recebidos e não repassados ao Manoel, ou simplesmente, valores recebidos em conta bancária do Manoel, nos quais foram transferidos para terceiros, para pessoa física do empresário. São valores que ultrapassam a casa dos sete dígitos”, afirmou o advogado do cantor, João Nascimento.

A defesa aponta indícios de apropriação indébita, estelionato e maus-tratos.

Em resposta ao programa, Joab afirmou, em nota, que tinha uma relação “boa, profissional e amiga” e que as decisões eram tomadas em “comum acordo”.

Já Leonardo Santana afirmou que sempre prestou contas e que tudo foi registrado em cartório, na presença do advogado de Manoel.

Confira a entrevista de Manoel Gomes:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias