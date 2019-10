Manoel diz que Corinthians precisa se ajudar mais para se recuperar

Os jogadores do Corinthians deixaram o Morumbi, após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, sem entender exatamente o motivo das más atuações. No clássico, por exemplo, a equipe praticamente não levou perigo ao gol de Tiago Volpi. Ao final do jogo, o zagueiro Manoel comentou sobre o momento da equipe.

“A gente sabe que não está rendendo o que esperam da gente. Precisamos melhorar e estamos trabalhando para isso. Temos pouco tempo para treinar, então precisamos nos ajudar mais e entrar mais concentrados. Temos que evoluir nessa reta final e agora é hora de crescer”, disse o zagueiro, que cometeu o pênalti que resultou no gol tricolor.

Ele admitiu que derrubou Vitor Bueno dentro da área. “Foi pênalti. Eu tropecei nele. Ele dominou a bola errada e eu estava correndo e tropecei nele”, confessou.

O técnico Fábio Carille disse que o Corinthians não está jogando um futebol digno de estar entre os quatro primeiros colocados. Manoel discorda do chefe. “A gente fez jogos importantes e de alta concentração neste ano. Mesmo jogando mal, a gente se mantém no G4 e acredito que merecemos estar no G4, sim. Tem muito time querendo a nossa vaga e vamos trabalhar para nos manter entre os primeiros”, comentou.

Sem muito tempo para lamentar, o Corinthians já volta aos treinamentos na segunda-feira pela manhã e na quarta-feira enfrenta o Goiás, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.