Manoel Carlos apresenta ‘piora’ na saúde e tem comprometimento motor e cognitivo

Manoel Carlos, 91, apresentou piora no quadro de saúde devido à doença de Parkinson. Seu comprometimento motor e cognitivo foi agravado nos últimos meses. A informação foi divulgada pela Boa Palavra, produtora fundada pelo autor e comandada pela filha Julia Almeida.

“Manoel Carlos enfrenta uma piora em seu estado geral devido à doença de Parkinson. Segundo a dra. Roberta Zani, médica responsável: ‘Estamos focados no manejo dos sintomas para garantir o máximo de conforto neste momento delicado'”, informou a produtora.

Filha de Manoel Carlos nega ter isolado pai

Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos, postou um vídeo em suas redes sociais na sexta-feira, 3, negando que estivesse mantendo o pai isolado e incomunicável. Segundo ela, o autor passou por um procedimento cirúrgico em dezembro.

“[Ele] sofre de uma doença degenerativa. Não é uma doença incomum, ao contrário, mas cada um passa pelo seu processo”, começou. Júlia explicou também que Manoel se recupera bem da cirurgia, em casa.

Ela completou que o recolhimento foi um pedido do próprio autor, por ser uma pessoa discreta. “Está com cuidadoras, uma equipe médica completa, ao lado da minha mãe, com quem ele escolheu ficar”, completou, sobre os cuidados após a cirurgia.

O pronunciamento de Júlia veio após a colunista Fabíola Reipert afirmar que Manoel Carlos estaria há meses sem contato com amigos e familiares.

“Manoel Carlos está bem, dentro do possível”, finalizou Júlia. Manoel Carlos também é pai de Maria Carolina.

O autor de tramas como Por Amor está aposentado das novelas desde 2014, quando escreveu Em Família. Diagnosticado com Parkinson há seis anos, vive desde então longe dos holofotes.