Manobrista chora após de bater Ferrari de Caio Castro e ator defende: “Ele não teve culpa”

Caio Castro aproveitou a entrevista que deu a Danilo Gentili no “The Noite” para contar uma situação um pouco triste que aconteceu com ele. O ator, que ama automobilismo, teve o retrovisor de sua Ferrari amassado pelo manobrista do prédio onde mora em São Paulo. Ele contou que deixou o carro aos cuidados do funcionário para que ele estacionasse.

+ Mara Maravilha está curada do novo coronavírus: “O principal remédio é a fé em Deus”

+ Depois de preocupar fãs, Wesley Safadão explica olho roxo

“Teve um dia que eu cheguei: ‘Ô, beleza! Boa noite! Como vai?’. Eu subi… Deu quatro minutos e o interfone tocou. Aí falei: ‘Ué…Beleza, acho que trouxe comigo a chave… Alô?’. E o rapaz chorando: ‘Ô, Seu Caio. Eu bati seu carro’. Eu achei estranho… Não entendi. Ele estava muito desesperado mesmo. Muito nervoso. (Perguntei) ‘Bateu como?’ Aí ele disse: ‘Não, não. Bateu aqui. O Senhor pode descer?’”, contou. O manobrista estava chorando muito.

Apesar do susto, a batida só estragou o retrovisor, que precisou ser trocado. Caio não pareceu ficar muito bravo, e defendeu o funcionário do condomínio. “Meu carro você tem que engatar e acelerar, mas o pé tem que ser na manha. Você dá um totozinho e ele dá um ‘vráa’. Foi aí que bateu e quebrou. É a falta de costume. Mas ele não teve culpa. Deu tudo certo. O cara está lá até hoje”, finalizou.

Veja também