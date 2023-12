Mano Walter anuncia gravação de DVD em 2024

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2023 - 9:44 Para compartilhar:

O cantor Mano Walter anunciou uma novidade para 2024: a gravação do DVD “Novo Horizonte”. O título foi escolhido pela mulher do vaqueiro, Débora Silva, classificada por ele como sua grande parceira de vida.

Mano Walter ganhou notoriedade em todo território nacional em 2015, com o sucesso “Balada do Vaqueiro”. Ao lado da Luan Promoções, renomado escritório de agenciamento artístico e organização de eventos no país, o cantor inicia um novo ciclo. A gravação do DVD deve simbolizar e consolidar este momento.

Casado, pai de dois filhos, natural de Quebrangulo/AL, José Walter Tenório Lopes, formado em engenharia agrícola e pós-graduado em engenharia de segurança, manteve o foco nos estudos e o coração na música. Não demorou para ter projeção nacional, emplacou vários sucessos como “Playboy Fazendeiro”, “Juramento do Dedinho” e “Não Deixo Não”.

Mano foi um dos primeiros artistas a gravar com Marília Mendonça, na romântica “O Que Houve”. Recentemente, lançou “Coração Cantarolando”, com videoclipe no qual contracena com a esposa.

