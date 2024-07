Mano Menezes tem nome registrado no BID e pode comandar o Flu diante do Inter

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 19:00 Para compartilhar:

O Fluminense vai poder contar com o seu novo treinador nesta quinta-feira, em partida diante do Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Mano Menezes teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) e está liberado para ficar no banco de reservas.

Anunciado na segunda-feira, o treinador chega às Laranjeiras em substituição a Fernando Diniz. O clube carioca ocupa a lanterna da competição e não vence uma partida pelo torneio desde o dia 20 de abril, quando derrotou o Vasco por 2 a 1.

O registro do treinador no BID da CBF foi feito às 15h04. O técnico gaúcho espera, a partir de agora, iniciar uma etapa de recuperação à frente do Fluminense. Com 15% de aproveitamento até aqui, o time carioca venceu apenas um compromisso, acumulou três empates e perdeu nove jogos em 13 rodadas.

A equipe vem de seis derrotas consecutivas. O revés de 1 a 0 para o Flamengo provocou a queda de Fernando Diniz, técnico que levou o clube ao título da Libertadores no ano passado. Marcão assumiu o comando interinamente e colecionou mais dois resultados negativos diante de Vitória e Grêmio.

Nesta quarta-feira, Mano concedeu a sua primeira entrevista coletiva desde que foi contratado e disse que aposta na experiência do elenco para tirar o clube da zona de rebaixamento.

“O grupo é muito qualificado. Temos jogadores vencedores e neste momento de dificuldade extrema, a experiência é importante. Nessa hora, ter esse conhecimento para estabilizar a situação é muito importante”, comentou.