Mano Menezes reforça crescimento do Fluminense e elogia ‘selecionáveis’ do Flamengo

O Fluminense não conseguiu reverter o placar da ida diante do Flamengo e acabou ficando com o vice-campeonato do Carioca. O técnico Mano Menezes lamentou a perda do título e analisou os dois jogos no Maracanã, diante da força do elenco do adversário que teria que realizar 180 minutos perfeitos, mas vê margem de crescimento do elenco para o decorrer da temporada.

+Flamengo empata com Fluminense e garante o bicampeonato do Campeonato Carioca

Depois de perder na ida por 2 a 1 na semana passada, ficou apenas no empate sem gols neste domingo no Maracanã. Sem poder ofensivo, teve apenas um lance de perigo, de Keno, já na reta final do clássico que levou mais de 69 mil torcedores ao estádio.

“Do outro lado tem bastante jogadores de seleção, aliás, raros são os jogadores que estavam dentro do campo e que iniciaram o jogo que não são de seleção. Dito isso, acho que dá para gente ter bem claro o grau da dificuldade que era a final para a gente. Já precisávamos nos superar muito, fazer jogos perfeitos, acho que a gente errou um pouco no primeiro jogo, fez um primeiro tempo hoje bem abaixo. Mas não porque queríamos, porque não conseguimos, ficamos encaixotados na nossa saída de bola. Podíamos ter feito melhor. Mas não foi o suficiente para reverter uma vantagem que o Flamengo construiu no primeiro jogo”, analisou Mano Menezes.

Mesmo triste pela derrota, o treinador saiu do jogo com o sentimento de margem de crescimento, pontuando alguns detalhes para melhorar no resto da temporada. “Acho que esse time tem um potencial de crescimento bastante grande. É triste, mas saímos da final com o sentimento de que temos um grupo, temos um time e a partir dessas questões temos um bom caminho para melhorar aquilo que precisamos melhorar”, declarou o treinador.

O Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro no dia 29 deste mês, diante do Fortaleza, no Castelão. O time ainda disputa a Copa do Brasil, onde se classificou para a terceira fase, e a Copa Sul-Americana.