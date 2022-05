Mano Menezes recebe críticas na web após novo empate do Inter Colorado está invicto há dez jogos sobre o comando do treinador, mas soma seis empates

Com direito a vaias após o apito final, o Internacional empatou com o Atlético-GO por 1 a 1, nesta segunda-feira (30), no Beira-Rio, pela 8ª rodada do Brasileirão. O Colorado saiu na frente, mas cedeu o empate para o Dragão. Foi o sexto empate nos últimos dez jogos, o que aumentou a insatisfação dos torcedores.





O Internacional segue invicto sob o comando do técnico Mano Menezes. Desde que o treinador chegou, foram dez jogos, quatro vitórias e seis empates, além da reviravolta com a classificação às oitavas de final da Sul-Americana. Entretanto, o desempenho não tem agradado a torcida.

+ Vini Jr. protagonista, mas Neymar decepciona: o balanço da temporada dos brasileiros na Europa

Após o empate contra o Atlético-GO, as críticas não ficaram restritas somente a arquibancada do Beira-Rio. Nas redes sociais, torcedores criticaram novamente a postura do Colorado em campo, que saiu na frente do placar, recuou, sofreu o empate e não conseguiu buscar a vitória.

Confira abaixo:

Alguém avisa o Mano Menezes que se o time empatar todos os jogos do campeonato vai ser rebaixado. — Samuel Batista (@Reporter_Samuel) May 31, 2022

O resultado tem nome e sobrenome: Mano Menezes. Quis acomodar o Taison e tirou o camisa 10 que tava mandando no meio-campo. Tirou o De Pena e manteve Edenilson escondido mais um jogo achando que é o Modric. Mas o pior é se abraçar no Dourado. Já sabemos o que (não) acontece. — Adriano (@driccos) May 31, 2022

E MAIS:

E MAIS: