Mano Menezes faz desabafo após expulsão em partida contra o Avaí

A vitória sobre o Avaí, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, na estádio da Ressacada, acabou sendo marcante para o técnico do Internacional, Mano Menezes.

Ainda na etapa inicial, o comandante acabou sendo expulso pela árbitra Edina Alves Batista. O motivo foi uma frase disparada contra o quarto árbitro, fato esse que o próprio treinador tratou de explicar ao ser entrevistado.

“Na minha expulsão, eu reclamei do lance do Bustos. Entendi que era para vermelho. A Edina fez uma boa arbitragem. Só o quarto árbitro que achei muito desrespeitoso desde o primeiro minuto. Soltei um palavrão e fui expulso”, declarou o comandante.

Sobre o triunfo, Mano não escondeu a satisfação pelo bom resultado conquistado na casa do adversário. Mesmo destacando alguns bons momentos por parte do Leão, frisou que, no geral, sua equipe teve um bom domínio em campo.

“Primeiro falamos do resultado, a parta boa. O resultado é extraordinário. Tivemos um início de jogo bem difícil. O Avaí pressionou pelo lado esquerdo, algumas inversões e demoramos a ajustar. Tomamos uns dois ou três sustinhos. Depois dominamos o jogo”, pontuou.

O Internacional voltará a campo apenas na próxima segunda-feira, diante do Juventude, no estádio Beira-Rio, às 20h (de Brasília), pela 24ª rodada.

