Mano lamenta erros do Corinthians no clássico e pede paciência: ‘Não existe milagre’

O revés de 2 a 1 para o São Paulo nesta terça-feira pelo Campeonato Paulista, que colocou fim a um tabu de 18 jogos sem derrota para o rival, fez o técnico Mano Menezes reconhecer o difícil momento que passa o Corinthians neste início de temporada. Na coletiva, ele voltou a falar que está em inicio de trabalho e lamentou os erros cometidos na partida para justificar o resultado negativo.

“Pecamos como equipe. Não existe milagre. A matemática não mente. Saíram 12 jogadores e chegaram três. Tenho consciência do trabalho que estamos fazendo. O futebol é muito imediatista, mas eu tenho de ter a cabeça no lugar”, afirmou o treinador.

Sobre a partida, o treinador afirmou que o confronto teve dois tempos distintos. Enquanto o Corinthians contou com o seu time completo, ele viu equilíbrio dentro das quatro linhas. Após a expulsão de Caetano, no entanto, as coisas ficaram mais difíceis, segundo o treinador.

“Estávamos controlando o jogo quando tomamos um gol em jogada isolada. Depois, com um a menos, as coisas ficaram bem difíceis. Como eu vou reclamar do Yuri Alberto. Ele brigou muito lá na frente sozinho”, disse o técnico que, no entanto, exaltou a atitude de seus atletas durante a partida.

“Gostei muito da atitude da equipe, do empenho. Tivemos um ótimo comportamento. Se mantivermos isso, nossa equipe vai ser muito difícil de ser batida e vejos coisas melhores daqui para a frente.”

A pífia campanha no Estadual, no entanto, já começa a criar um clima de instabilidade mesmo em início de temporada. Depois de vencer o Guarani na estreia por 1 a 0, o Corinthians colecionou três derrotas e segue com três pontos no Grupo B. O próximo compromisso pelo Campeonato Paulista acontece neste domino, diante do Novorizontino, novamente na Neo Química Arena.

