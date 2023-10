Mano lamenta empate, aponta melhora no rendimento do Corinthians e prevê vitória contra América

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 0:36 Para compartilhar:

Mano Menezes lamentou o empate, por 3 a 3 , diante do Fluminense, nesta quinta-feira, no Maracanã, mas apontou melhora no rendimento do Corinthians e prevê vitória contra América-MG, domingo, na Neo Química Arena, se repetir o mesmo desempenho do primeiro tempo do Maracanã, quando chegou a liderar o placar por 3 a 1.

“Considerando tabela é preciso pontuar. Antes do jogo, se falássemos em empate seria um bom resultado, mas depois do primeiro tempo, ficamos com o gostinho de não ter vencido”, disse o treinador em entrevista coletiva.

Mano aprovou os primeiros 45 minutos. “Estamos começando a recuperar a confiança. E se mantivermos esta produção por mais tempo na partida, vamos vencer. E é isso que espero já no próximo jogo.”

O técnico afirmou que o time passou pela sequência difícil de adversários – São Paulo Flamengo e Fluminense – e que a perspectiva é de vencer nos próximos jogos por causa da melhora do rendimento. “Temos um caminho para continuar progredindo. Temos de ver que enfrentamos um finalista de Libertadores. Esse é o Corinthians que a gente quer mais tempo nas próximas partidas.”

