Mano fecha preparação e confirma Cruzeiro com força máxima para domingo

O técnico Mano Menezes comandou neste sábado o último treino do Cruzeiro no ano e definiu a escalação para encarar o Botafogo neste domingo, no Engenhão, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. E o comandante celeste levará a equipe para o Rio com força máxima.

Por não ter nenhuma ambição na última rodada, cogitou-se que Mano pudesse dar descanso a alguns titulares e optar por uma escalação alternativa no domingo. Mas o treinador não quis saber de poupar ninguém e, até por “respeito às outras equipes”, como ele mesmo definiu, escalará o Cruzeiro com seus principais destaques.

A principal novidade entre os titulares será a escalação de Lucas Romero na lateral direita, após as lesões de Ezequiel e Galhardo. O jovem Vitinho, de 18 anos, ficará como opção no banco. Outro que estará entre os reservas é o volante Ariel Cabral, que volta a ficar à disposição após mais de quatro meses lesionado.

Neste sábado, Mano definiu o Cruzeiro para encarar o Botafogo com: Rafael; Lucas Romero, Digão, Murilo e Bryan; Henrique, Lucas Silva, Robinho e Rafinha; Thiago Neves e Arrascaeta. Os reservas treinaram com: Lucas França; Vitinho, Arthur, Nonoca e Victor Luiz; Ariel Cabral, Messidoro, Elber e Alisson; Judivan e Jonata.