Mano elogia jogadores do Palmeiras e projeta evolução com treinos

O técnico Mano Menezes está satisfeito com a “capacidade de assimilação” dos jogadores do Palmeiras. Contratado no último dia 3, o treinador comandou a equipe em três partidas e conseguiu 100% de aproveitamento. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro neste sábado, Mano elogiou o elenco e projetou melhora com os treinos.

“Eu penso que vamos seguir alterando com o carro andando, porque teremos jogos para jogar. Não teremos uma pré-temporada. Sempre que tem jogos, influencia diretamente no que você pensa para a sequência. Você pensar algo e vai no jogo e não confirma. Você vê coisa no jogo que te abre novas perspectivas. Você vai aprendendo com a equipe e a equipe com o técnico”, comentou o treinador, antes de elogiar o elenco palmeirense.

“Os jogadores me transmitiram nesse primeiro momento uma capacidade de assimilação muito boa. Fizemos mudanças de posicionamento, mecânica. A defesa já não sofre gols há 180 minutos (contra Fluminense e Cruzeiro). Vamos tentar continuar seguros sem sacrificar a parte ofensiva da equipe”, completou.

Mano Menezes também analisou a atuação da equipe alviverde na noite deste sábado, quatro dias depois de ter vencido o Fluminense. O treinador ainda comemorou a primeira semana cheia para treinar o elenco. O próximo compromisso do Palmeiras será no domingo que vem, contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

“A gente esperava um jogo difícil. Fazer três vitórias consecutivas em oito dias traria um grau de dificuldade maior. Só nós jogamos na terça-feira, então tínhamos 90 minutos a mais. Penso que no primeiro tempo balançamos bem a bola para chegar do lado, mas exageramos um pouco no cruzamento na área. Como a defesa deles estava bem postada, entregamos mais vezes do que deveríamos. Temos que ter mais paciência, construir com qualidade.”

Mano já projetou a semana livre para treinar com o time. “Treinar mesmo vamos treinar na semana que vem. Fizemos apenas pequenos ajustes. Foi visível que a equipe tentou trabalhar mais a bola no chão, que possibilitou duas coisas nítidas: a chegada dos laterais mais vezes e a chegada dos volantes para concluir”, analisou Mano. “Os nossos volantes foram os que mais concluíram a gol. Isso vai dando uma maneira de jogar que a equipe precisa treinar para fazer bem. Tenho certeza de que temos qualidade para isso.”

O Palmeiras assumiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Santos. A equipe alviverde tem 39 pontos, três a menos do que o líder Flamengo. O time da Baixada estacionou nos 37 pontos.