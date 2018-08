Mano diz que manterá rodízio no Cruzeiro e poupará Fabio, Dedé e Barcos

O técnico Mano Menezes fechou o treino do Cruzeiro nesta sexta-feira, mas revelou ao menos os jogadores que serão poupados do duelo contra o Vitória no domingo, no Barradão, em Salvador, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Alguns jogadores eu vou deixar aqui. O Fabio, o Dedé e o Edilson, este último já está mesmo suspenso mesmo. E vou deixar também o Barcos de fora também. Os outros todos vão viajar e a formação vamos decidir amanhã (sábado)”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Com isso Mano manterá o rodízio no time titular que tem feito desde o reinício das competições após a pausa da Copa do Mundo. Dos substitutos, o goleiro Rafael e o atacante Raniel devem ganhar uma chance entre os titulares. Na zaga, Murilo e Manoel disputam a posição. E na lateral: Ezequiel e Lucas Romero.

O treinador tem demonstrado grande preocupação em não ter jogadores no departamento médico. O Cruzeiro vem de uma vitória sobre o Santos por 1 a 0 na última quarta-feira, fora de casa, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Agora, enfrentará o Vitória e já na próxima quarta-feira terá o Flamengo pela frente no Maracanã, no primeiro duelo das oitavas da Libertadores.

“São decisões difíceis que tomamos. Sei que o torcedor, na avaliação dele, quer ver sempre a força máxima em campo. Mas temos que levar tudo em consideração: as distância percorrida, mais as horas de voo, mais a espera em aeroportos, tudo está colocado nessa questão. Tem a questão emocional também, o preparo para o jogo decisivo, como contra o Santos”, afirmou o treinador.

O Cruzeiro vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro – perdeu para Corinthians e São Paulo, ambos os jogos por 2 a 0. Os maus resultados deixaram a equipe na oitava colocação com 24 pontos, a dez de distância do líder Flamengo.

Mano Menezes deve definir a equipe neste sábado, mas a tendência é que o Cruzeiro entre em campo com: Rafael; Ezequiel (Romero), Manoel (Murilo), Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; e Raniel.