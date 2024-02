Mano diz que continua no Corinthians e coloca futuro nas mãos da diretoria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/02/2024 - 15:03 Para compartilhar:

Após quatro derrotas seguidas e a lanterna no Grupo C do Campeonato Paulista, o técnico do Corinthians, Mano Menezes, afirmou que o caminho para a recuperação é o trabalho e que ele é árduo. “Vamos trabalhar até quando acharem que eu devo conduzir o processo.”

O técnico disse que o Corinthians fez um bom começo de jogo contra o Novorizontino neste domingo na Neo Química Arena, que terminou em derrota por 3 a 1. “A gente fez um bom primeiro tempo. Perdemos dois gols que poderiam ter dado a vantagem que poderiam ser a diferença. Nos últimos dez minutos do primeiro tempo a gente começou a errar desnecessariamente”, afirmou Mano. “Voltamos [para o segundo tempo] desconcentrados e em 15 minutos perdemos o jogo. É depois tivemos que fazer um milagre.”

O treinador disse ser compreensível o comportamento da torcida corintiana que pediu sua saída, entoando o cântico: “Mano, c*, fora do Timão”. “Entendo a visão do torcedor, tudo que ele está sentindo nós estamos sentindo também. O futebol não é justo”, afirmou o técnico, que disse não se lembrava de ter perdido quatro jogos seguidos em sua carreira.

Ao ser questionado sobre o processo de reformulação do time, que enfrenta percalços como a perda de atletas, como a perda Lucas Veríssimo, e contratações de reforços frustradas, como a de Matheuzinho, Mano Menezes disse que isso não pode ser desculpa. “O futebol é como é. Aceitei conduzir a reformulação. Se ela está andando como a gente quer, já abordamos sobre isso. Não serve como desculpa para a gente perder como a gente perdeu hoje.”

O técnico também ressaltou que o Corinthians teve um bom início contra o Novorizontino. “Numa boa parte do jogo, a gente teve um bom comportamento. Temos que manter esse comportamento. O futebol é duro, não se pode relaxar”, afirmou Mano Menezes. Antes do jogo, em entrevista à Cazé TV, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, garantiu a continuidade do trabalho do técnico, contratado pela gestão anterior.

