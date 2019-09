Mano diz que buscou características de Lucas Lima no Santos para resgatá-lo

Lucas Lima não vinha sendo relacionado para alguns jogos com o técnico Luiz Felipe Scolari, mas agora passa por um processo de “recuperação” com Mano Menezes no Palmeiras. O treinador que assumiu o time no início deste mês disse que buscou as características do meia no Santos, sua ex-equipe. Na goleada por 6 a 2 sobre o CSA, por exemplo, ele entrou no segundo tempo e deu duas assistências.

“O que busco recuperar quando chego em um trabalho como aqui é a referência que, às vezes, determinados jogadores perdem com o passar do tempo de si mesmos. Fui buscar as características do Lucas Lima no Santos. Lucas Lima é um jogador que gosta da bola, do jogo de aproximação, mais curto. Sempre jogou saindo um pouco mais do setor de meia, um pouquinho mais atrás para a bola longa. Essa é a sua característica. A conversa é nesse sentido para recuperar o que o jogador perde de si próprio. Às vezes pedem para jogar de outra maneira, o torcedor quer que seja de outra maneira. Você quer atender, mas perde um pouco”, afirmou Mano Menezes.

Em sua entrevista coletiva, o treinador também analisou outro jogador: Bruno Henrique, autor de dois gols na goleada. Para Mano Menezes, o jeito de o Palmeiras atuar tem favorecido os volantes e os laterais. Contra o CSA, a equipe teve 66% de posse de bola.

“O novo estilo da equipe jogar favorece a chegada dos laterais e do volante. Com uma posse mais qualificada vindo de trás, dá o tempo de esses jogadores chegarem. Quando você apressa demais o jogo, não dá tempo de chegar. Na maioria das vezes, quando ele estão indo, a bola já começa a voltar. Como a equipe está trabalhando mais pé em pé, vai ganhando campo de jogo de forma mais equilibrada, dando tempo para a equipe chegar mais a frente, ficando mais compactado para atacar. Ora será Bruno Henrique, ora outros jogadores. Dudu não fez gols, mas participou da construção de boa parte deles. Acho isso o mais importante de tudo, o jogo coletivo mais qualificado, que vai continuar melhorando na medida em que a confiança aumenta”, analisou Mano Menezes.

O Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro com 45 pontos, três a menos do que o líder Flamengo. Na próxima rodada, a equipe alviverde vai ao estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para enfrentar o Internacional, neste domingo, às 16 horas.