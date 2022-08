Mano diz que acredita na classificação do Corinthians e provoca Flamengo: ‘Produto da Globo’

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 18:13 Compartilhe

Com gols de Arrascaeta e Gabigol, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena. Após o fim do jogo, Mano disse que ainda acredita em uma classificação do Timão e fez questão de provocar os torcedores rubro-negros.

– Que atropelo. Diante de 45 mil torcedores, dar uma pipocada dessa? Está errado isso aí. O Corinthians deixou o Flamengo gostar do jogo. No segundo tempo, o Flamengo criou inúmeras oportunidades e poderia ter feito até mais. Porém, o resultado ficou em aberto. Quem sabe, o Corinthians consegue fazer o que o América do México fez. Eu ainda acredito numa vitória do Corinthians. Eu estou confiante – disse Mano nas redes sociais.

– Antigamente, o Campeonato Carioca era transmitido para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso que fez a torcida do Flamengo ganhar notoriedade. A emissora carioca fez o Flamengo, gente. O Flamengo é quase um “Domingão do Faustão”. É um produto da Globo – declarou Mano no canal “Papo Reto”, do Youtube.

Flamengo e Corinthians voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. Mais de 60 mil rubro-negros estarão presentes no estádio.

E MAIS:

