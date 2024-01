Mano chama Yuri Alberto de burro e diz que futebol é lugar de ‘palavras fortes’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/01/2024 - 23:30 Para compartilhar:

A derrota do Corinthians para o São Bernardo neste sábado, pelo Campeonato Paulista, voltou a colocar o técnico Mano Menezes no foco das atenções. Durante o jogo, ele foi flagrado chamando Yuri Alberto de burro. Na coletiva, ele justificou o seu comportamento se baseando no linguajar usado no futebol e tratou o assunto como superado.

“O jogo (de futebol) é um lugar onde as palavras são fortes, mas não é nada pessoal. Tínhamos um homem a mais e fizemos cinco, seis faltas no campo de ataque”, disse o treinador na coletiva para justificar os xingamentos ao atacante corintiano.

O lance que irritou o comandante aconteceu depois de uma chegada mais forte de Yuri Alberto no zagueiro Hélder. O defensor pediu tempo para atendimento médico e o atacante quase recebeu um amarelo pela falta.

Para o treinador, hoje em dia, o futebol está virando um reality, onde as situações de jogo são tiradas de contexto e depois ganham repercussão nas redes sociais. Ele se referiu a bronca dada no jogador Raniele, após derrota para o Ituano, a fim de falar sobre a vigilância que tomou conta do futebol.

“Quando falei que o Raniele tentou chutar uma bola em gol, eu disse que ele achou que estava “em” Cuiabá, não “no” Cuiabá. Essas coisas ganham repercussão . Mas quem jogou e conhece um pouco de bola, sabe o que eu estou falando.”

A campanha decepcionante do clube até aqui no Campeonato Paulista entrou na pauta da coletiva. Em três jogos pela competição, o Corinthians tem apenas uma vitória e conheceu sua segunda derrota.

“Estamos em início de temporada e uma derrota já tem que ter o tamanho de uma tragédia. Vários clubes grandes estão tendo dificuldades e perdendo jogos. Estamos com um time em construção. A média da nossa equipe, em determinado momento do jogo, era extremamente baixa. O menino Arthur Souza entrou. E ele ia ser herói? Desse jeito vai todo mundo para a vala comum. Não é assim que eu trabalho”,disse o treinador.

Em meio a esse momento turbulento,o Corinthians se prepara para uma pedreira na próxima rodada do Paulistão. O desafio vai ser diante do São Paulo, nesta terça-feira,na Neo Química Arena.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias