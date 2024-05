Mano Brown nega que irá participar do próximo Rock in Rio: ‘Em nenhum momento ele esteve confirmado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 20:39 Para compartilhar:

O rapper Mano Brown comunicou, nesta terça-feira, que não irá participar da próxima edição do Rock in Rio, que acontece em setembro deste ano, e negou os que estivesse com presença confirmada para o evento.

A assessoria do cantor emitiu nota à imprensa informando o equívoco e pedindo desculpas ao público pelo mal-entendido.

A nota também foi compartilhada por Mano Brown através dos Stories de seu Instagram.

O líder dos Racionais MC’s havia sido anunciado pela organização do festival como um dos participantes do show “Pra Sempre Rap”, marcado para o dia 21 de setembro, ao lado de Criolo, Djonga, Marcelo D2, Karol Conká e Rael.

O comunicado reforça que Brown não estará no evento e que, em nenhum momento, ele esteve confirmado. A nota termina com o artista e sua produtora desejando um grande show para os demais convidados para o evento.

Mano Brown já se apresentou no Rock in Rio, com shows nas duas edições anteriores. Ele esteve no Palco Sunset em 2019 com seu projeto solo, e em 2021 com os Racionais.

Vale lembrar, ainda, que o grupo foi atração do The Town, festival de rock ocorrido em São Paulo, organizado pela mesma equipe de produção do Rock in Rio, em sua edição inaugural no ano passado.

Confira o comunicado: