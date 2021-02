Mano avalia chegada de Crespo no São Paulo: ‘Vencedor? É o Tiago Nunes argentino’ Comentarista do 'Arena SBT' cutucou Tricolor por selecionar técnico 'sem experiência'

O comentarista do “Arena SBT” Mano parece não estar satisfeito com a possível contratação do treinador argentino Crespo para o lugar de Fernando Diniz. Nesta segunda-feira, durante o programa, ele comparou o ex-seleção com o brasileiro Tiago Nunes: “Vencedor por quê?”.



– É um cara vencedor, que tem outra cultura, e que vai dar essa guinada nos jogadores – falou Cicinho, que foi rebatido por Mano.

– Vencedor por quê? Ganhou uma Copa Sul-Americana. É o Tiago Nunes argentino. Como jogador, foi vencedor. Como treinador, ele tem a possibilidade de pegar um clube grande como o São Paulo e fazer o nome dele. Crespo venceu a Sul-Americana com o Defensa y Justicia nesta temporada.

O comentarista não foi o único a criticar a possibilidade de Crespo assumir o Tricolor. O São Paulo ainda negocia com seu novo treinador e trabalha com alguns nomes definidos. A expectativa é que o treinador venha com um projeto para a próxima temporada.

