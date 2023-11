Mano aponta os ‘sete pecados capitais’ do Corinthians, após novo empate na Neo Química Arena

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2023 - 23:08 Para compartilhar:

Após mais um empate na Neo Química Arena, desta vez diante do Atlético-MG, por 1 a 1, Mano Menezes apontou os ‘pecados capitais’ cometidos pelo time do Corinthians, que o deixam próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Segundo o treinador, o time alvinegro sofreu com a ansiedade, errou na bola alta no lance que Alan Kardec tocou para Paulinho empatar, recuou demais no segundo tempo, deixou de tocar mais a bola, preferiu lançamentos longos errados ao ataque, desperdiçou pelo menos duas boas chances criadas no primeiro tempo – uma delas bastante clara com Yuri Alberto – e permitiu que o Atlético-MG concentrasse suas jogadas pela lateral-esquerda com Guilherme Arana até sair o gol de empate.

“Jogos grandes são assim, você tem seu momento e o adversário também tem. Geralmente, faz o resultado quem aproveita os seus e depois consegue neutralizar os do rival. Não conseguimos conectar mais saída de bola com qualidade, a gente apressou. Até recuperou a bola, mas metemos um passe longo, perdemos a bola, metemos passe no primeiro jogador que fez o movimento, tem que ter um pouquinho de paciência, reter a bola. Tivemos uma jogada clássica: um dos nossos volantes roubou, Yuri fez o movimento, não metemos a bola no primeiro passe, no segundo estava fora do jogo. O Renato estava sozinho. Tem que controlar a ansiedade para aproveitar”, disse o treinador.

Antes da Data Fifa, o Corinthians, que soma 41 pontos e está em 14º lugar no Brasileirão, vai a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, que derrotou, nesta quinta-feira, o Botafogo, de virada, por 4 a 3, em São Januário.

