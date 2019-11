Mano acredita que clássico interferiu em atuação do Palmeiras sobre o Ceará

O Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0 neste sábado, mas a atuação não foi das melhores. Tanto que o goleiro Weverton deixou o gramado como o melhor em campo. Na opinião do técnico Mano Menezes, a boa atuação no clássico com o São Paulo, na rodada passada, interferiu no jogo deste sábado.

“Foi muito mais duro do que a gente imaginava. Pela intensidade do clássico, por tudo que aconteceu, a preparação do jogo e a intensidade da partida, poucas horas depois você não consegue repetir. Sofremos muitos, principalmente no segundo tempo. Não conseguimos mais reter a bola e isso tornou o jogo dramático até o final”, explicou o comandante palmeirense.

Apesar das dificuldades, o Palmeiras conseguiu somar nove pontos nas últimas rodadas. “Levamos mais um jogo de invencibilidade dentro de casa. Se eu, como treinador, tiro cinco ou seis jogadores para um jogo desses, aí é porque o treinador não quis repetir. Então temos que ter uma conversa transparente para os próximos jogos”, completou.

Com o resultado, o Palmeiras viu a diferença para o Flamengo cair para cinco pontos (68 a 63), mas a equipe carioca joga neste domingo, contra o Corinthians. “Precisamos quase gabaritar nossa prova. Nós temos que fazer o que estamos fazendo e na semana que vem teremos uma semana muito difícil, com dois jogos fora de casa. A gente sabe como é difícil, mas vamos nos preparar muito para isso”, avisou o treinador.

Mano ainda brincou com a cor do clube e com a campanha da fornecedora de material esportivo do Palmeiras, que divulgou uma propaganda dizendo que verde é a cor da inveja. “No começo do ano eu li algumas referências diferentes para o verde, mas continuo achando que o verde é a cor da esperança”, afirmou.