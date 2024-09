Mann, do BoE, defende manutenção dos juros em níveis restritivos por mais tempo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE), Catherine Mann afirmou nesta sexta-feira, 20, ter uma visão cautelosa sobre o processo de relaxamento monetário. Em discurso durante conferência na Lituânia, Mann defendeu a manutenção de juros restritivos por mais tempo para cortá-los mais agressivamente depois.

“Uma avaliação de gestão de risco implica que é melhor, sob incerteza de inflação, permanecer restritivo por mais tempo, até que os riscos de cauda para o processo de inflação se dissipem, e então cortar mais agressivamente”, disse ela, uma dia após o BoE pausar o ciclo de afrouxamento monetário.

A dirigente disse que o Reino Unido enfrenta riscos ascendentes à inflação mais pronunciados que pares como a zona do euro e os Estados Unidos. O segmento de serviços, em particular, demonstra maior persistência, de acordo com ela.

“Estou preocupada que fatores estruturais sustentem um caminho insustentável para a economia do Reino Unido, com inflação de serviços incorporada e rígida deixando a inflação acima da meta por mais tempo e, ao mesmo tempo, a atividade real estagnada”, acrescentou.