Manifestantes usam fogos de artifícios contra polícia na Geórgia; veja vídeo

Um vídeo que está circulando no X mostra o momento em que manifestantes pró-União Europeia usam fogos de artifícios contra a polícia na Geórgia.

O país está mergulhado em uma crise política desde quando o partido Sonho Georgiano, no poder desde 2012, proclamou vitória nas legislativas de 26 de outubro, em meio a denúncias de fraude por parte da oposição e da presidente pró-Ocidente, Salomé Zurabishvili.

Milhares de manifestantes saem às ruas e, na noite do dia 1 de dezembro – a quarta de confrontos violentos –, usaram uma espécie e metralhadora caseira e coquetéis molotov contra os policiais.

Além disso, uma efígie do primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, foi incendiada do lado de fora do parlamento.

Na segunda-feira, 2, manifestantes agitaram bandeiras do país e da União Europeia em frente ao parlamento. Isso ocorreu horas depois de Kobakhidze prometer “não negociar” com a oposição, indignada com o partido por também adiar os diálogos para adesão ao bloco.

Detidos

O Ministério do Interior informou, na segunda, que mais de 21 policiais ficaram feridos durantes os protestos e, desde que as mobilizações começaram no dia 29 de novembro, mais de 200 pessoas foram detidas.

As manifestações não têm um líder, mas os georgianos afirmam estar determinados a continuar defendendo a aproximação com a Europa.

Questionado por jornalistas, o primeiro-ministro do país descartou a possibilidade de convocar novas eleições após a vitória do Sonho Georgiano.