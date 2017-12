Manifestantes protestam contra visita de Netanyahu a Paris

Centenas de manifestantes pró-Palestina protestaram em Paris contra a chegada do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Os líderes das manifestações disseram que a visita do israelense para encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron, não era bem-vinda, especialmente após a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Jerusalém era a capital israelense. Macron disse que a fala do americano era “lamentável”.

As tensões cresceram na Praça da República, em Paris, quando manifestantes pró-Israel se aproximaram do protesto carregando bandeiras americanas e israelenses. A polícia francesa separou os dois grupos e não houve relatos de violência. Fonte: Associated Press.