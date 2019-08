Manifestantes protestam contra Bolsonaro e Salles em ato pela Amazônia no Rio

Um grupo de manifestantes ocupa cerca de um terço da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, às 18h40 desta sexta-feira, 23, em ato para denunciar a destruição da Amazônia e do meio ambiente brasileiro. Líderes de grupos de defesa do meio ambiente discursam, e entre cada fala os ativistas fazem coros contra o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Também foi realizado um minuto de silêncio em protesto contra a política ambiental do governo federal. Às 18h45 o grupo se organizava para sair da Cinelândia em caminhada rumo à sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), gestor do Fundo Amazônia.