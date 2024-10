Manifestantes pró-Boulos protestam contra Nunes e Bolsonaro em churrascaria

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 22/10/2024 - 13:24 Para compartilhar:

Apoiadores do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) protestaram contra Ricardo Nunes (MDB) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente a uma churrascaria na Zona Sul de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 22. Ambos participaram de uma agenda pública com empresários.

Os manifestantes entoaram gritos de “inelegível” e “genocida” em provocação a Bolsonaro. Eles também criticaram as ações de Nunes à frente da Prefeitura de São Paulo.

Os correligionários de Boulos estenderam ainda uma faixa com os dizeres “SP não quer Bolsonaro”. A frase tem sido amplamente utilizada pelo psolista para associar a imagem de Nunes à do ex-presidente da República.

No momento do ato, Bolsonaro e o prefeito ainda não haviam chegado ao local. Os manifestantes foram dispersados antes do início do evento.

Ricardo Nunes e Bolsonaro realizaram o primeiro evento público desde o início da campanha. No primeiro turno, o ex-presidente ficou ‘invisível’, aparecendo apenas na convenção, em agosto, que oficializou a candidatura de Nunes à prefeitura.