Manifestantes permanecem entrincheirados em Hong Kong

HONG KONG, 20 NOV (ANSA) – Cerca de 100 manifestantes ainda estão entrincheirados dentro do campus da Universidade Politécnica (PolyU) de Hong Kong, disse nesta quarta-feira (20) reitor Teng Jin-Guang. “O campus está um caos, com perigosas substâncias químicas, e o estado higiênico está se deteriorando: são condições que representam um risco às pessoas”, comentou o reitor após fazer uma inspeção no local. O campus da PolyU está cercado pelas forças de segurança desde domingo passado, no que já é considerado o confronto mais violento entre ativistas e policiais desde o início dos protestos.

Hong Kong tem sido palco de uma série de protestos contra o governo e por aberturas democráticas. As manifestações começaram em março contra uma controversa lei que permitiria a extradição de condenados à China continental. Apesar da desistência da lei por parte das autoridades locais, os protestos continuaram e se acentuaram desde junho. Os estudantes e ativistas pró-democracia que estão no campus temem ser presos ao deixarem o local. Ontem, dezenas de manifestantes conseguiram escapar da PolyU deslizando por cordas e mangueiras de plástico, e fugindo em motos que os esperavam na parte de baixo. (ANSA)