Manifestantes pedem impeachment de Gilmar Mendes em Brasília

Entre 800 e 1.000 pessoas protestaram em Brasília pedindo o impeachment do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A estimativa foi feita pelo tenente Ferreira, da Política Militar do Distrito Federal.

Pela manhã, a chuva comprometeu a manifestação, mas, à tarde, o grupo voltou a se concentrar em frente ao Congresso Nacional, por volta das 17 horas.

Vestindo verde e amarelo, os manifestantes carregavam faixas com dizeres como “juiz que solta ladrão é inimigo da nação”, “Gilmar Mendes, impeachment já”, “fora corruPTos”, em alusão ao PT, “fora Gilmar Mendes” e “prisão em segunda instância já”.

Dois trios elétricos conduziram os manifestantes até o Palácio do STF. Boa parte vestia camisetas com foto do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a frase “caçador de corruptos”.

O boneco pixuleco do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva também marcou presença.

Os manifestantes rezaram o “Pai Nosso” e carregaram uma bandeira gigante com as cores verde e amarela.

Entre os famosos estavam Allan dos Santos, jornalista do canal Terça Livre, e o general do Exército Paulo Chagas, que concorreu ao governo do Distrito Federal (DF) pelo PRP nas eleições de 2018.

Por volta das 19 horas, os manifestantes encerraram o ato cantando o Hino à Bandeira Nacional.