Manifestantes ocupam prédio do Congresso dos EUA para exigir cessar-fogo em Gaza

Pelo menos uma centena de manifestantes ocuparam, nesta quarta-feira (18), um prédio do Congresso dos Estados Unidos para exigir que os legisladores e o governo pressionem para conseguir um cessar-fogo na Faixa de Gaza, que tem sido bombardeada por Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro.

Vestindo camisetas pretas com as palavras “Os judeus dizem: parem os ataques agora” e “Não em nosso nome”, os ativistas sentaram-se aplaudindo e cantando dentro do Edifício Cannon, um dos prédios do Congresso, com grandes faixas que proclamavam “Cessar-fogo” e “Deixem Gaza viver”.

A polícia do Capitólio prendeu vários manifestantes. “Protestos não são permitidos dentro dos prédios do Congresso”, escreveu a entidade na rede social X, antigo Twitter.

A mobilização foi convocada pelo movimento Voz Judaica pela Paz. Antes do protesto, centenas de pessoas se reuniram no National Mall, perto do Capitólio, para depois se dirigirem ao Edifício Cannon e instar a administração de Joe Biden a agir por um cessar-fogo.

“Biden é realmente o único que tem o poder de pressionar Israel neste momento, e ele deve usar esse poder para salvar vidas inocentes”, disse à AFP Hannah Lawrence, de 32 anos, originário do estado de Vermont.

“Se eu pudesse enviar uma mensagem ao presidente, eu diria: ‘abra os olhos, veja o que está acontecendo em Gaza. Se você quiser poder se olhar no espelho, deve agir e pôr fim ao genocídio'”, afirmou a rabina Linda Holtzman, de 71 anos, vinda da Filadélfia.

