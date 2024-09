Manifestantes invadem Senado do México e interrompem debate sobre reforma judicial

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/09/2024 - 19:58 Para compartilhar:

Centenas de manifestantes invadiram, nesta terça-feira (10), a sede do Senado mexicano, forçando a suspensão da sessão em que se discutia uma polêmica reforma que propõe a eleição popular de juízes, anunciou o presidente da Câmara alta.

Após permanecerem várias horas nos arredores do edifício legislativo, os manifestantes romperam subitamente as barreiras de segurança e invadiram a sala onde o plenário estava deliberando. “Decreto recesso indefinido, a sessão está encerrada”, disse pouco depois Gerardo Fernández Noroña, presidente do Senado.

